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Eskişehir'de yüzlerce liste sahte içki üretiminde kullanılabilecek malzeme ele geçirildi

Eskişehir'de yüzlerce liste sahte içki üretiminde kullanılabilecek malzeme ele geçirildi
Eskişehir'de yüzlerce liste sahte içki üretiminde kullanılabilecek malzeme ele geçirildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, yüzlerce litre sahte içki üretiminde kullanılabilecek çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile yapılan çalışmalarda, sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yaptığı aramada il sınırları içerisinde iki araçta yüzlerde sahte içki kullanılan etil alkol ve kapşon ele geçirildi. Aramada, 912 şişe toplamda 912 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 309 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma kiti, 200 adet tekrar kullanılmak üzere sökülmüş kapşon ele geçirilmiştir, olayla ilgili bir şahıs hakkında işlem yapıldı. Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçunu önlemeye yönelik mücadele; vatandaşların ihbarları ve teşkilatına yardımcı olmaları sayesinde azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirdi.

 

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