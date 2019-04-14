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Eskişehir'de zincirleme kaza: 1 polis memuru ağır yaralı

Eskişehir'de zincirleme kaza: 1 polis memuru ağır yaralı
Eskişehir'de zincirleme kaza: 1 polis memuru ağır yaralı

Eskişehir’de, 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 polis memuru ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, olay, Eskişehir-Ankara yolu istikameti Şeker Köprüsünde meydana geldi. İddialara göre, yoğun dolu yağışıyla sonrası kayganlaşan yolda seyir halinde olan 1'i trafik polis aracı olmak üzere toplam 8 araç zincirleme kazaya karıştı. Bazı araçlar yoldan çıkarken, bazı araçlar ise parçalara ayrıldı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 polis memuru ağır yaralandı. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. 

Ayrıca kazayla birlikte yol kısa süreliğine trafiğe kapanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Oğuzhan Demir

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