Eskişehir'deki define cinayetinde mahkeme, olay yeri keşif talebini reddetti

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, haklarında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklar Murat K., Servet K. ve Sevinç E. ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Patlama esnasında ağır yaralanarak yüzde 63 engelli raporu verilen tutuksuz sanık Ömer K. da duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklar Bekkican K. ve Kaan K.'nın avukatı, mahkemeye olay yeri keşfi, Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu ve bilirkişi raporu alınması yönünde talepte bulundu. Bekkican K. ve Kaan K.'nın kardeşi tutuksuz yargılanan sanık Ömer K., mahkemedeki ifadesinde Murat K., Servet K ve Sevinç E.'den şikâyetçi oldu. Önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanıklar tahliyelerini talep ettiler. Savcı tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devam etmesini istedi.

Bekkican K. ve Kaan K.'nın avukatının olay yeri keşif talebini kabul etmeyen mahkeme heyeti, ATK ve bilirkişi raporu alınmasına gerek olmadığına hükmetti. Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.

Olay

Olay, Mihalgazi ilçesi yaşandı. Mehmet S., Sevinç E., Murat K., Servet K., Ömer K., Kaan K. ve Bekir K., define aramak için Sakarıılıca Parmaklı mevkiine gitti. Burada önlerine çıkan kayayı patlatmak için hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı kullandıkları sırada yaşanan infilak sonucu Ömer K. ve Mehmet S. ağır yaralandı. Ardından Ömer K.'nın kardeşleri Kaan K. ile Bekir K., patlamaya neden olduğu iddiasıyla yaralanan Mehmet S.'yi darp etmeye başladı. Daha sonra durumu bildirmek için 112'yi arayan Sevinç E. ile Servet K., yaralanan Mehmet S.'yi 26 VK 734 plakalı otomobile bindirip Tepebaşı ilçesine bağlı Koyunlar Mahallesi'ne gitti. Burada karşıladıkları 112 Acil Servis sağlık ekipleri, yaptıkları muayene sonucunda Mehmet S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Elinden ve gözünden yaralanan Ömer K. ise kardeşleri Kaan K. ve Bekir K. tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Buradan ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ömer K.'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada bir miktar el yapımı patlayıcı ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Mehmet S.'nin cesedi, otopsi işlemleri için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.



Abdullah Güçlü

