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Eskişehir'in en genç muhtarı Seyitgazi'den

Eskişehir'in en genç muhtarı Seyitgazi'den
Eskişehir'in en genç muhtarı Seyitgazi'den

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Yarbasan Mahalle Muhtarı Ali Haydar Yıldız, 18 yaşında Türkiye'nin en genç muhtarları arasında yer aldı.

Eskişehir'in en genç muhtarı olduğu belirtilen Yıldız, 24 seçmenin olduğu mahallesinde tek aday olarak katıldığı seçimi kazandı. Geçen yıl Eskişehir Atatürk Endüstri Meslek Lisesi Elektrik bölümünü bitirerek mezun olan Ali Haydar Yıldız, üniversite sınavına hazırlanıyor. Katıldığı üniversite sınavında istediği bölümü kazanamadığı için yeni sınava hazırlanan Yıldız; ''Ailemin de desteğiyle aday oldum ve kazanmak nasip oldu. İlk işim mahallemizin su sorunumuzu çözmek. Yazın sular evlerimize kadar çıkmıyor. Büyüklerime danışarak mahallemizin sorunlarımızın üzerine gideceğim. Başarılı ve diğer yaş grubuma örnek olacağıma inanıyorum. Zor bir görevin beni beklediğini biliyorum, ama başarmak için çalışacağım. Bana bu görevi layık gören ve destekleyen bütün mahalle halkına teşekkür ederim'' diye belirtti.  

Selçuk Manaz
 

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