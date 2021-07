Eskişehirspor 2. Lig'e düştü!

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ceza sahası içine yaptığı ortada topa sahip olan Muzaffer Kocaer meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 2-0

32. dakikada Enis Destan sağ kanattan korner çizgisine kadar indi. Enis Destan'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli, topu ağlarla buluşturdu. 3-0

37. dakikada topla ceza sahasına kadar giren Ahmet Dereli, kalecinin yanından topu kaleye gönderdi. 4-0

65. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Bedirhan Altunbaş'ın pasında İbrahim Halil Öner, topu kaleye gönderdi. 4-1

77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasında kale önünde topla buluşan Ahmet Dereli'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1

80. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu kalecinin yanından kaleye yolladı. 5-2

89. dakikada rakibinden topu kapan Burak İnce, çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 6-2

90+2. dakikada Onur Arı'nın pasında topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu filelerle buluşturdu. 6-3

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Malok, Ömer Tevfik Özkoç, Mert Bulut

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Burak İnce dk. 46), Rahmi Salih Kaya, Muzaffer Kocaer, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek (Emre Çeltik dk. 61), Furkan Çil, Recep Aydın, Ahmet Dereli, Enis Destan (Emre Nefiz dk. 61)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğithan Güveli, Hüsamettin Yener, Şeref Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Bartu Göçmen dk. 42), Emir Yıldız, Furgan Polat (Onurhan Uyanık dk. 68), Talha Erdoğan (Onur Arı dk. 68), Furkan Balaban, Necati Atilla Karaca (Uğur Can Semizoğlu dk. 69), Selman Çiftkanatlı (Utku Kızılkaya dk. 87 ?), Doğukan Ünal, İbrahim Halil Öner

Yedekler: Mehmet Uğur, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay, Göktuğ Kaan Ünüvar, Cemal Yener Eren

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Ahmet Dereli (dk. 2, 32, 37 ve 77), Muzaffer Kocaer (dk. 30), Burak İnce (dk. 89) (Altınordu), İbrahim Halil Öner (dk. 65), Uğur Can Semizoğlu (dk. 80 ve 90+2) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Emir Yıldız (dk. 83) (Eskişehirspor)Sarı kartlar: Yusuf Can Esendemir, Ahmet Dereli (Altınordu), Bartu Göçmen (Eskişehirspor)

Ali Gözeten