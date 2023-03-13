İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eskişehirspor, eski günlerine dönmeyi hedefliyor

Eskişehirspor, eski günlerine dönmeyi hedefliyor
Eskişehirspor, eski günlerine dönmeyi hedefliyor

Şubat ayında 7 dönemdir devam eden transfer yasağını kaldıran Eskişehirspor, yeni transferleriyle tekrar çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sezonun ilk 18 karşılaşmasında sadece 10 puan toplayan Eskişehir ekibi, transfer tahtasının açılmasının ardından oynadığı son 5 mücadelede ise 8 puan elde etti.

Son yıllarda yaşadığı maddi problemlerden dolayı TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Eskişehirspor, eski günlerine dönmeyi hedefliyor. 7 dönemdir süren transfer yasağını şubat ayında kaldıran Eskişehir ekibi, takıma katılan yeni futbolcularla birlikte tekrar çıkış aramaya başladı. Sezonun ilk 18 mücadelesinde sadece 10 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, transfer yasağının kalkmasının ardından oynadıkları son 5 müsabakadan 8 puan çıkardı. Es Es, son olarak alt sıralarda bulunan veren bir diğer ekip olan Edirnespor'u, deplasmanda 2-1'lik skorla geçerek, ligde kalma hedefini sürdürdü.

Yasak sonrası 20 futbolcu takıma katıldı

Eskişehirspor yönetimi, 2016-2017 sezonunda eski oyuncusu Erkan Zengin'i transfer ettiği Trabzonspor'a olan yaklaşık 6 milyon TL'lik borcu ödedi ve uzun süredir devam eden transfer yasağını kaldırdı. Es Es, yasağın kalkmasının ardından bir çoğuyla daha önceden prensipte anlaştığı 20 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Son 5 maçta 8 puan

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yer alan Eskişehir ekibi, bu sezon oynadığı 23 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet elde etti. Kırmızı-siyahlılar, bu maçlarda topladığı 18 puanla 17. sırada bulunuyor. Es Es, 18 puanın, 8'ini ise son 5 maçta hanesine yazdırdı.

Enes Gümüş

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.