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Eskişehirspor evinden ayrılıyor

Eskişehirspor evinden ayrılıyor
Eskişehirspor evinden ayrılıyor

PTT 1. Lig’in 19. haftasında Eskişehirspor ile Adanaspor’un karşılaşacağı maçın Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanmasına İl Spor Güvenlik Kurulu'nun oy birliği ile aldığı karar sonucu onay çıkmadı.

PTT 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Eskişehirspor'a bir darbe de Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yaşanan problemlerden geldi. 2016 yılında açılışı yapılan 32 bin kişilik stadın, geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ile çatı ve çatı direklerinde hasar oluştu. Yapılan incelemelerde stadyumda maç oynanmasının risk teşkil ettiği raporu üzerine bugün İl Spor Güvenlik Kurulu toplandı. Kurul, oybirliği ile statta müsabaka oynanmamasına karar verildi.

Ligdeki önemli rakiplerinden Adanaspor ile karşılaşacak olan Kırmızı Siyahlıların maçı nerede oynayacağı henüz belirsizliğini korurken yapılan görüşmeler neticesinde önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

 Ersin Gökdağ

 

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