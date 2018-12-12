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Eskişehirspor genel kurul kararı aldı

Eskişehirspor genel kurul kararı aldı
Eskişehirspor genel kurul kararı aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul karar aldı.

Ligde zor günler geçiren Eskişehirspor'da sular durulmuyor. Sezon başında bazı oyuncuları transfer ederek yeni bir takım kuran fakat transfer tahtasını açamadığı için genç takımla maçlara çıkan siyah-kırmızılı ekip, ekonomik sıkıntıların ardından yapılan yönetim kurulu toplantısı ile genel kurul kararı aldı. 27 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da kentteki bir otelde yapılacak kongrede yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongre 3 Ocak 2019 Perşembe günü aynı saat ve yerde yapılacak.

Dün yapılan toplantıda mevcut başkan Halil Ünal, genel kurul kararı alındığında aday olmayacağını açıklamıştı. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da kimlerin aday olacağı merak ediliyor.

Kadir Arslan


 

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