Eskişehirspor ile Karşıyaka 24. randevuda

Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 24. haftasında Karşıyaka'nın konuğu olacak. İki takım, ligde 24. kez rakip olacak. Eskişehirspor ile Karşıyaka arasında geride kalan 23 maçta İzmir ekibinin, Eskişehir temsilcisine 10'a 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Karşıyaka'nın 32 golüne, Eskişehirspor da 24 golle karşılık verdi.

Karşıyaka İzmir'de üstün

Eskişehirspor, İzmir deplasmanında oynadığı 11 maçtan sadece 1 galibiyet çıkarırken, 4 karşılaşma berabere bitti. 6 müsabakadan ise Karşıyaka galip ayrıldı. Eskişehirspor'un deplasmanda kaydettiği 11 gole, İzmir ekibi 22 gole karşılık verdi. Eskişehirspor ve Karşıyaka arasındaki mücadele yarın saat 14.00'te Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak. Ligin ilk yarısında Eskişehir'de oynanan maçtan Eskişehirspor, 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

Güvenç Açaroğlu

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