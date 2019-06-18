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Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak

Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak
Eskişehirspor kamp için Varşova'ya uçacak

Eskişehirspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları kapsamında Polonya’nın başkenti Varşova’ya gidiyor.

Siyah-kırmızılı takım, 2019-2020 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere 4 Temmuz Perşembe günü Varşova'ya uçacak. Burada 10 gün kalacak Es-Es, hazırlıklarını tamamladıktan sonra 14 Temmuz tarihinde ülkeye dönecek.

Yurt dışından dönen takım 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci kampı yapmak üzere 17 Temmuz'da Afyonkarahisar'a gidecek. 29 Temmuz'da Afyon'da kamp sürecini tamamlayıp Eskişehir'e dönecek olan siyah-kırmızılı ekip, Yeni Eskişehir Stadı'nda Serie A takımlarından Genoa ile hazırlık maçı yapmayı da planlıyor.  

Çağatay Gür


 

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