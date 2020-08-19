İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehirspor, Kıvanç ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, Kıvanç ile 1 yıllık sözleşme yeniledi
Eskişehirspor, Kıvanç ile 1 yıllık sözleşme yeniledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Kıvanç Karakaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi.

İç transfer görüşmelerine devam eden EsEs, 35 yaşındaki Kıvanç Karakaş ile sözleşme yenilendi. Eskişehirspor Kulüp Başkan Yardımcısı Fatih Baturaygil ve Teknik Asbaşkanı Ömer Kurumehmetoğlu ile Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde görüşen başarılı oyuncu, kendisini yeniden siyah-kırmızılı renklere bağlayan imzasını attı.

Konuyla ilgili Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kıvanç Karakaş ile 1 sene anlaşma sağlandı. Kamuoyunun bilgilerine sunar; oyuncumuza takımımızla birlikte başarılı ve sağlıklı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

Çağatay Gür

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.