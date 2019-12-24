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Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi
Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı.

Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Coşkun Demirbakan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Siyah-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."

Çağatay Gür
 

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