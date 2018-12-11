Eskişehirspor'da genel kurul sesleri

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, Eskişehirspor'a destek ve talip olacak herkesin yanında olacaklarını söyledi. Yarın gerçekleşecek olan toplantı sonrasında genel kurul kararı alınabileceğini ifade eden Başkan Ünal, “Eskişehirspor yönetim kurulu bir toplantı yapacak ve büyük ölçüde bir genel kurul kararı alacak. Onu da bilin. Neden alacaktır? Biz her defasında çağrıda bulunuyoruz. Kim istiyorsa Eskişehirspor'u buyursun gelsin, teslim edelim. Zaman da kaybetmesin, biz de sonuna kadar destek verelim, yardımcı olalım. Ama bunlar maalesef olmuyor. Dündar Ünlü ile ilgili bir açıklama vardı. Dündar Ünlü benim arkadaşım. Birlikte görev yaptığım da bir arkadaşım. Daha önce bizim yönetim kurulumuzda da görev yaptı. Onun da düşüncesi kamuoyunda yazılanlar çizilenler gibi değil. Az evvel kendisi ile de bir telefon görüşmesi yaptık. Yarın da bir yemek yiyip toplantıda bulunacağız. Ama herkesin gayesi Eskişehirspor'u bulunduğu kaos ortamından nasıl kurtarırız. Kaldı ki zaten bir genel kurul kararı alınacak. Eğer öyle bir niyeti varsa, biz sonuna kadar Dündar Ünlü'nün de yanında oluruz. Bir başka arkadaşımız derse de bunu onun da yanında oluruz. Biz Eskişehispor'a destek olan, buraya niyetli olan herkesin yanında oluruz. Çünkü birçok meseleyi bizim tecrübelerimizden yararlanarak da yönetebilir. O anlamda biz kimseye kırgın olmayız. Herkes ile birlikte oluruz. Konu Eskişehirspor olunca bizim için her şeyden önce geliyor. Dediğim gibi bu bir sevda hepimizin ortak aşkı, sevdası Eskişehirspor. Bu anlamda herkesten destek bekliyoruz. Ama son günlerde sosyal medyada bazı gurupların şahsıma, Eskişehirspor camiasına kulübüne saldırılarını da gördüm. Bunlar bir azınlık ama yine de doğru bulmuyorum onları da kınıyorum” dedi.

"Ben genel kurul kararı aldığım gün geri de dönmem"

Genel kurul kararı alındığı taktirde, başkanlığa aday olmayacağını söyleyen Başkan Ünal, “Eskişehirspor Kulübü bir yönetim kurulu kararı alır, alacaktır da. Yarın akşam toplantıyı yaparız. Kulübün resmi internet sitesinden de yayınlarız ama kimse çıkmaz onu bilin. Kimse çıkmaz, ben de olur muyum olmaz mıyım. Ben genel kurul kararı aldığım gün geri de dönmem. Onu da bilin. Ben dönmem. Ben genel kurul kararı alırım, salondan çıkarım” şeklinde konuştu.

Ersin Gökdağ - Çağatay Gür

