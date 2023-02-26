Eskrimci Tolga Aslan genç erkekler kılıçta bronz madalya kazandı



Estonya'da devam eden Gençler ve Yıldızlar Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda, bugün genç erkekler kılıç kategorisinde milli eskrimci Tolga Aslan bronz madalya elde etti. Sporcu geçtiğimiz yıl Novi Sad'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da yıldız erkekler kılıç kategorisinde bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Başkent Tallinn'de bugünkü başarılı mücadelesinde Aslan; tablo-64'te Bulgar Georgi Zlatarov'u 15-6, t-32'de İtalyan Marco Stigliano'yu 15-14, t-16'da Rumen Radu Nitu'yu 15-8 ve çeyrek finalde Polonyalı Marcel Broniszewski'yi 15-14 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Bu turda İtalyan rakibi Marco Mastrullo karşısında 15-10 mağlup olan milli sporcu final şansını kaçırarak organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalya kazandı.

Bugün şampiyonada mücadele eden diğer ay-yıldızlı eskrimciler genç erkekler kılıçta Muhammed Furkan Kalender 23., Ahmet Turgut Taflan 31., Kerem Çağlayan 35.; genç erkekler flörede Mustafa Burak Çufadar 19., Can Alkış 46., Kayhan Sırmacı 73., Alp Tuna Korkmaz 76. ve genç kadınlar epede Aleyna Ertürk 33., Damlanur Sönmüş 40., Kayra Naz Özcan 44., Yağmur Sönmüş ise organizasyonu 52. sırada tamamladı.

Organizasyon yarın, genç erkekler epe ve genç kadınlar flöre/ kılıç kategorilerinde takım karşılaşmalarıyla devam edecek. Şampiyona 28 Şubat'ta sona erecek.

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