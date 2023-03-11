Eskrimde Elif Ada Yıldız bronz madalya kazandı



Başkent Zagreb'deki mücadelesinde başarılı karşılaşmalar sonucu çeyrek finale yükselen sporcu, bu turda Gürcü Elene Turmanidze'yi 15-9 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finaldeki Macar rakibi Fiona Grosz'a 15-3 mağlup olan sporcu final şansını kaçırarak kürsünün üçüncü basamağına yerleşti.

Aynı turnuvada piste çıkan diğer eskrimciler Defne Öyküm Özçimen 19., Çağın Akgül ise mücadelesini 34. sırada tamamladı.

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