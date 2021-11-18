Tıpta ‘gonore' olarak tanımlanan ve cinsel yolla bulaşan hastalığın halk arasında ‘bel soğukluğu' diye bilindiğini ifade eden Acıbadem Eskişehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, “Bakteriyel nedenlerden kaynaklanan bu hastalığın tedavisi mevcut. Ancak başarı için tedavide geç kalınmaması gerekiyor” dedi.

Erkeklerde birden çok belirti gösteren hastalığın kadınlarda daha az şikâyete neden olduğunu kaydeden Dr. Bilgehan, “Hastalıkta doğru tedavi çok önemli. Hastalığın tedavisi çift olarak yapılmalı. Yani eşlerin birlikte tedavi olması şart. Böylece tekrarlanması önleniyor” diye konuştu.

Kadınlarda daha az belirti görülüyor

Bakteriden kaynaklanan bel soğukluğu hastalığının cinsel yolla bulaştığını ve ilk belirtilerin şüpheli ilişkiden 10-14 gün sonra görülmeye başladığını söyleyen Üroloji Uzmanı Dr. Münir Ali Bilgehan, belirtiler hakkında konuşurken, “İdrar kanalından sarı, yeşil peynir kesiği şeklinde bir akıntı, idrar yaparken yanma, özellikle erkeklerde testislerde ağrı, ağrılı meni gelmesi gibi şikâyetler oluşturur.

Erkek hastalarda en büyük belirti akıntı olmasıdır” diye bilgi verdi. Kadınlarda çok fazla semptom görülmediğini kaydeden Dr. Bilgehan, “Bu yüzden kadın hastaların başvuruları daha az oluyor. Hastaya yapılan muayeneden sonra tanı konuluyor ve tedavisi antibiyotik ile yapılıyor. Tek taraflı bir tedaviyi değil de daha çok eşle birlikte tedaviyi öneriyoruz. Tek tarafı tedavi ettikten sonra yeniden bulaşma riski olabiliyor. Korunmanın en iyi yolu ise prezervatif kullanma ve şüpheli cinsel ilişkilerden kaçınmak oluyor” dedi.

Ali Furkan Çetiner

