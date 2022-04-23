Esnaf genci önce sözle taciz, sonra annesinin yanında demir sopalarla hastanelik ettiler

Kamera yok zannedip işyerinin yan tarafına çağırdılar

Antalya'nın Serik ilçesinde, iddiaya göre, kiraladığı iş yeri ile ilgili yaşanan anlaşmazlık sebebiyle komşusu tarafından 7 bin euro para istenildi. 4 yıldır süren anlaşmazlık sonrası istediğini alamayan komşu işyerinin sahipleri, 20 Nisan sabahı anne ve oğluna önce sözlü tacizde bulundu. Ardından işyerinin önünde bir cam parçası getirip kıran şüpheliler genci işyerinin yan sokağına çağırdı. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından annesi tarafından olay yerinden uzaklaştırılan genç, çağrılınca yanlarına gittiği iki kişi tarafından önce tokatla, sonrada demir sopalarla darp edildi. Yaşanan olay sonrası soluğu hastanede aldığını belirten Serkan Sipahi, "Olay anında bana ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun diye sürekli bana tehditler" dedi.

7 bin euro istediler iddiası

Dükkan sahibi ile aralarında kontratı olduğunu ve iş yerinin üstündeki yeri kendilerinden zorla almaya çalışan komşusuyla sorunlar yaşadığını ileri süren baba Abdurrahman Sipahi, "2018 yılından sonra bir takım kişiler tarafından rahatsız edilmeye başlandık. Güya dükkanın boş beton tarafı üstünde bir oda bile olmayan betonu satın almışlar. 'Biz üstünü aldık, altta da dükkanda da hakkımız var' diye. Tapu bir başkasının üzerine ve biz o şahsa kira ödüyoruz. Kontratımız o kişiyle. Bize, "Ya 7 bin euro kira ödeyeceksiniz, ya da sizi burada rahat bırakmayacağız' dediler. Yan tarafa derme çatma çadırla oda gibi bir şey kurdular. Daha sonra içerisine tişört gibi toplama bir şeyler koymuşlar. Amaçları bizi orada huzursuz edip, 7 bin euro verdirtmek. Biz de niye verelim, açın dedik yerlerini. Fakat biz sustukça onlar bizim vitrinimizin karşısına gelip her gün değişik değişik küfürler etmeye başladılar" diye konuştu.

Kamera kayıtlarından gördüm

Yaşanan saldırı olayını kamera kayıtlarından gördüğünü belirten baba Sipahi, "Sabahleyin oğlum iş yerine geldiğinde zaten hazırlanmışlar demir sopalarla. Şahıslardan birisi elinden demir sopayı saklıyor. Öbür kişi oğlumla konuşuyor ve içeriye doğru çekiyorlar. Orada kamera görüntüsünün olmadığını düşünüyorlar. İlk önce birisi tokat vuruyor. Diğeri de demir sopayla kasten öldürmeye vuruyor. Sadece kafasına vuruyor. Tek amacı öldürmek. Ben baktığımda kayıtlara 5 defa demir sopayla vuruyor. Yani bir baba olarak, bu acıyı yaşayan bilir ama Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Yaşananlar sonrası savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten baba Sipahi, "Oğlumun kanı yerde kalmasını istemiyorum. Tabi ki de davacı olacağım. Kanımın son damlasına kadar arkasında olacağım. Bana bir oda dolusu para verseler, bu davadan vazgeç diyecekler vazgeçmeyeceğim" şeklinde konuştu.

"Neye uğradığımı anlamadım"

Demir sopalarla saldırıya uğrayan ve hastanelik olan Serkan Sipahi ise sabahleyin annesiyle birlikte dükkanı açmaya gittiklerini belirterek, "Babam ve abim diğer bir işyerimizi açmaya gitmişti. Bizi tahrik etmeye başladılar önümüzde camları kırarak. Beni arkaya çekmeye çalıştılar. Daha önce arka kameraları kaldırmışlar, yani bir nevi hazırlık yapmışlar. Etrafa demir sopalar yerleştirmişler, tamamen planlı bir olay bu. Beni arkaya pusuya çektiler ve 4 kişi bana saldırdı. Bir tanesi arkamdan demir sopayla vurdu. Ondan sonrasını pek hatırlamıyorum, soluğu hastanede aldım. Yaşadığım kötü bir duygu. Alçakça bir saldırı. Olay anında bana ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun diye sürekli bana tehditler ediyorlardı. Son zamanlarda sürekli bu tehditleri arttırmışlardı zaten" dedi.

Mehmet Demirci

