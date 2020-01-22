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Esnaf kavgasında kan aktı

Esnaf kavgasında kan aktı
Esnaf kavgasında kan aktı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Sanayi Sitesi’nde esnaflar arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Sanayi Sitesi 12. Blok'ta bu akşam saat 18.00 sıralarında esnafların tartışması kavgaya dönüştü. Daha önceden aralarında tartışma çıktığı öne sürülen esnaflar yeniden karşı karşıya gelirken, kavgada kafasına demir çubukla vurulan 17 yaşındaki M.Ç. yaralandı. Vuran kişinin 12. blokta tamircilik yapan O. olduğu öğrenildi. Civardaki esnafların Acil 112'yi arayarak haber vermesi sonrasında M.Ç.'ye ilk müdahale burada yapıldı. Aldığı darbeye bağlı olarak kafasının arka bölgesinde yarık oluşan gencin kafasında çok kanama oldu. Genç, yapılan ilk müdahale sonrasında Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya karışan 3 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayın daha önceden yaşanan köpek tartışması yüzünden olduğu öne sürüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Hakan Göçmez
 

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