Esnaf, krediye ulaşıp ihracata başlayacak

Bir grup gazeteciye konuşan Bakan Pekcan, Esnaf ve Sanatkârlar Stratejisi ve Eylem Planı'yla hem iş ve yatırım ortamına dair mevzuat iyileştirmelerinin hem de mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesinin amaçlandığını anlattı. Bakan Pekcan, eylem planı hazırlanırken esnaf sanatkârları, girişimcileri ve ticaret erbabını ilgilendiren diğer eylem planlarının da tespit edilerek esnaf ve sanatkârlar açısından değerlendirildiğinin altını çizdi. Pekcan'ın verdiği bilgiye göre çalışma yapılırken hükûmet programları, Yeni Ekonomi Programı ve Kalkınma Planı gibi üst metinler de incelendi. Esnaf ve sanatkârın iş hayatına yönelik önemli hususlar tespit edildi, odalardan görüş alındı, akademisyenlerle çalışma yapıldı ve plan son şeklini aldı. Ticaret Bakanlığının çalışmaları arasında çıraklık eğitimi kapsamı dışındaki mesleklerde eğitime standart getirilmesi de hedefleniyor.

PAZARA GİRİŞTE İLK İŞ EĞİTİM

Esnaf ve sanatkâra ihracat kursları aralıkta başlayacak. Aynı zamanda Ur-Ge (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) desteklerinden yararlanması sağlanacak. Bu konuda mevzuat değişikliği bitmek üzere. Başta TESK gibi kuruluşların desteği alınacak, esnafın ihtiyacı olan danışmanlık da verilecek.

KADIN ESNAF DAHA DA ARTAR

Kadınların daha iyi şartlarda çalışmasını sağlayacak uygulamalar da hayata geçirilecek. Bakan Pekcan, kadın esnaf sayısında hızlı bir artış beklediklerini ifade ediyor. Bakan Pekcan, ayrıca Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) esnaf işletmesi kurmayı kolaylaştırıp girişimciliği teşvik edeceğini aktardı.



​Türkiye Gazetesi