Esnaf Maslak CEO'su ‘Atilla Bingöl' yatırımlarını Bodrum'a taşıyor

Daha önce açmış olduğu mekanlarda İrem Derici, Nez, Ajda Pekkan, Ümit sayın, Ali Ağaoğlu, Özge Ulusoy, Mansur Ark gibi birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Atilla Bingöl hızına hız karatarak yeni yılda birbirinden farklı alanlarda yatırım yapacağını dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda basına açıklamalarda bulunan Atilla Bingöl şu açıklamaları yapmıştı;

“İlerleyen yıllarda motorlu araçların çevremize verdiği zararların önüne geçmek için elektrikli araç alış ve satışlarından önemli bir artış olacaktır. Elektrikli araçların en büyük gereksinimleri de şarj ihtiyacıdır. Bizde elektrikli araçların şarj ihtiyaçlarını karşılamak için şarj istasyonlarını üretimini için kolları sıvadık. Yüzde yüz yerli şarj istasyonlarını İzmir'de kuracağımız tesiste üretmeye başlayacağız. İlk olarak İstanbul, daha sonra Bodrum Çeşme pilot bölgelerle ve yakında Türkiye'nin büyük bir bölümüne, illeri ana yollarla birbirine bağlayan yerlerde istasyonlarımız yer alacak. Bu konuda çalışma ve yatırımlarımız sonlanmak üzere. Gerek yiyecek içecek markamız Esnaf gerek ise Turizm tarafımızda yatırımlarımız hızlanmaya başladı. Esnaf olarak şu an Maslak, Alaçatı ve Beach olarak devam ediyoruz. Yakında Bodrum ve en büyük sürprizimiz Mykonos için hazırlanıyoruz. Yüzde yüz Türk markası olarak ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.”

Basına yapmış olduğu bu açıklamalardan sonra pek çok haber bülteni konusu olan Atilla Bingöl yapmış olduğu bu yatarımlar neticesinde sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok ülke ve şehrinde iş dünyasının hızlı yükseleni olarak bilinmektedir. Bodrum'a açacağı yeni mekân için tüm hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını dile getiren Bingöl mekânın 2020 yılının başında açılacağının sinyallerini vermiş oldu. Yazımızın başında bahsettiğimiz gibi daha önce açmış oldukları mekanlarda birbirinden ünlü pek çok ünlü ismi ağırlayan Bingöl'ün Bodrum'a açacağı yeni mekân için de birbirinden ünlü pek çok insanın da geleceği haberler arasında yerini aldı. Bodrum'a yapacaklarını yatırımın detaylarını ilerleyen tarihlerde açıklayacağını bildiren Atilla Bingöl Bodrum ile birlikte Mykonos'a da bir mekân açarak yurt dışı yatırımlarına tam anlamıyla kapılarını açtı. Yunanistan'ın bir adası olan Mykonos Atilla Bingöl'ün yeni yatırımına ev sahipliği yaparken aynı zamanda iş dünyasının ilgisini de çekerek pek çok Türk iş adamını yurt dışı yatırımı konusunda teşvik etmiştir. Yaptığı açıklamalarda yen yatırımlarının farklı alanlarda olacağını bildirirken yatırım yapmış olduğu ve yatırım yapacak olduğu tüm alanlarda zirveyi hedefleyen Atilla Bingöl doğru yatırımın kendilerini zirveye taşıyacak en önemli etken olduğunu bildirdi. Özellikle Bodrum gibi yerli ve yabancı turizmin yüksek ve gelişmiş olması Atilla Bingöl'ün mekânı Bodrum'da açmasının en önemli nedenlerinden birisidir.