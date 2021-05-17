Esnaf ve Çiftçiye destek!

ESNAFA DESTEK PAKETİ

—235 bin esnafa 5 bin TL hibe desteği verilecek.

İlk grup esnafımıza bir kere olmak üzere, 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamam yer alıyor.

—Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.

—İki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

—Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya, destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir. Ton başına sert ekmeklik buğday alım fiyatını 2 bin 250 liraya, arpa alım fiyatını 1750 liraya yükseltiyoruz.

—-Bakliyat alım fiyatlarımız ton başına kırmızı mercimekte 5 bin lira, yeşil mercimekte 4 bin 150 lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.