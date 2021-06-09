Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.



3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.



Hayırlı olsun. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 9, 2021

Mustafa Cenik

