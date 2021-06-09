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Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, esnafa 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Mustafa Cenik
 

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