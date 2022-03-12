Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku

Beylikdüzü'nde waffle dükkanı işleten Fatih Kaynarca, bir süre önce kendi restoranına ait logolu ve sloganlı karton bardak tasarladı ve bastırttı. Üç bin adet bardağın Büyükçekmece'deki kargo şubesine geldiğini öğrenen Kaynarca, ürünlerini teslim almaya gitti. Teslim sırasında şube içerisindeki çöp kutusuna gözü takılan esnaf, kendi ürünlerinin kullanıldığını ve içindeki çay birikintileriyle çöpte olduğunu görünce sebebini sordu. Şube çalışanlarından “Başka bir firmadan aldık” yanıtını alan Kaynarca ikinci bir şok yaşadı.

Yaşadığı durumu anlatan Fatih Kaynarca, kargo şubesinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Sabah saatlerinde kargo şubesine ürünlerimi teslim almaya gittim. O sırada gözüm çöp kutusuna takıldı ve kendi tasarlattığım bardaklardan çay içilmiş şekilde gördüm.

Bardakları ben dahi kullanmadım ve ürünlerimi çöpte gördüğümde şok oldum. Şubedekilere ‘Bunları nereden buldunuz?' diye sorduğumda ‘Biz başka bir yerden satın aldık' şeklinde tuhaf bir cevap aldım. Üzerindeki yazı benim tescilli markam ve daha biz kullanmadık. Ben de çöpteki bardaklarımın videosunu çektim. Kargo şirketinin müşteri hizmetlerini aradığımda ‘Nereden biliyorsunuz?, Ürünlerinizde eksik var mı?' gibi garip sorulara maruz kaldım. Tabii ezilme gibi sorunlarla daha önce karşılaşıyorduk ama kendi markamı çöpte görünce inanamadım. Kaç tane eksik olduğunu bilemiyoruz, belki de bir balya kadar aldılar” dedi.

Murat Delice - Mert Yıldırım