Esnafa kızıp, oğlunu kaçıran 3 sanığa 7'şer yıl hapis

Melikgazi ilçesinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda esnaf F.U. ile şüpheliler akraba olan İ.G., M.G. ve kadın F.G. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. Şüpheliler iddiaya göre F.U.'nun oğlu mağdur B.U.'yu bir eve götürüp, zorla alıkoyarak darp ettiler. Mağdur B.U.'nun polise şikayeti üzerine 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar M.G., İ.G. ve kadın F.G. ile avukatlar hazır bulunurken, mağdur B.U. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanık kadın F.G., “B.U.'yu eve zorla götürmedik, kendisini davet ettik, geldi. Çok büyük bir kumpas kuruldu, beni mahvettiler. İyi niyetimi suiistimal ettiler” derken, diğer sanıklar da herhangi zorla alıkoyma ve tehdit ile darp olmadığını söylediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar İ.G., M.G. ve kadın F.G.'ye, mağdur B.U.'ya yönelik ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 5 yıl, ‘tehdit' suçundan ise 2'şer yıl 1'er ay olmak üzere 3 sanığa ayrı ayrı 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Şeref Kahraman

