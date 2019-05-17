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Esnafı 200 bin lira dolandırdılar

Esnafı 200 bin lira dolandırdılar
Esnafı 200 bin lira dolandırdılar

Gaziantep'te ve başka illerde esnaftan gıda malzemesi alan ve ödeme yapmadan izlerini kaybettiren K.Ç liderliğindeki 7 şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan şahısların 10'dan fazla esnafı 200 bin liraya yakın dolandırdıkları belirlendi.

Gaziantep ve çevre illerde gözüne kestirdikleri esnaftan erzak alan ve ödeme yapmadan ortadan kaybolan 7 kişilik çete yakayı ele verdi. Alışveriş için gittikleri esnafa öğrenciler için erzak almak istediklerini söyleyen K.Ç, A.Ç, R.Ç, U.G., Y.K., S.Y. ve Y.G isimli şahıslardan oluşan 7 kişilik çetenin toplamda 10'dan fazla esnafı 200 bin liraya yakın dolandırdıkları belirlendi. Gaziantep'te ikamet ettikleri adreslere yapılan operasyon sonucu yakalanan K.Ç ve diğer örgüt üyeleri yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiler.  

Said Vakkas Yağcı
 

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