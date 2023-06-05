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Esnafı sahte 100 dolar vererek dolandırırken önce kameraya sonra polise yakalandılar

Esnafı sahte 100 dolar vererek dolandırırken önce kameraya sonra polise yakalandılar
Esnafı sahte 100 dolar vererek dolandırırken önce kameraya sonra polise yakalandılar

Antalya’da farklı iş yerlerine sahte 100 dolar vererek dolandıran 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi.

Esnafı sahte 100 dolar vererek dolandırırken önce kameraya sonra polise yakalandılar - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği, 31 Mayıs 2023 tarihinde il merkezinde farklı iş yerlerine sahte 100 dolar verilmesi olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Parada sahtecilik olaylarını 4 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek, şahıslar görevliler tarafından gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 30 adet sahte 100 dolar, 11 adet sahte 50 dolar, 1 adet sahte 10 dolar ve 3 adet sahte 5 dolar olmak üzere toplam 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi. Ayrıca İstanbul ilinde gerçekleştirilen faili meçhul parada sahtecilik olayı da aydınlatıldı.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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