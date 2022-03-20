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Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi

Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi
Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi

Hava sıcaklığının eksi 10 derecelere kadar düştüğü Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, pazarcı esnafı soğuk havayla tezgahlarının yanında yaktıkları ateşle mücadele ediyor.

Esnafın ekmek parası için eksi 10 derecede soğukla mücadelesi - Tıkla İzle

Şuhut'ta şiddetli soğuk hava koşulları nedeniyle kapalı pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafı üşümemek için çareyi buldukları tenekelerin içinde yaktıkları ateşte ısınmakta buldu.

Pazarcılar soğuk havaya aldırmadan ekmek paralarını kazanmak için tezgahlarını kurarak müşteri beklerken, soğuk havadan korunmak için ise teneke içinde ateş yaktılar. Bazı esnaflar ise getirdiği odunları yakarken bazı esnaflar ise meyve sebze kasalarını yakarak ısınmaya çalıştı.

Soğuktan etkilenen pazarcı esnafı Ali Öz, soğuk havanın hüküm sürdüğü ilçede genelde ateş yakarak ısındıklarını ifade ederek, “Burası ne Alaska nede Sibirya, burası Şuhut pazar yeri soğuğun kemiklerinize kadar işlediği yer. Esnaf olarak soğuktan üşüdüğümüz için ateş yakarak ısınıyoruz” dedi.

Bir diğer pazar esnafı Faruk Kurt ise yöresel şiveyle soğukla mücadelelerini, “Havaların çok soğuk olmasından dolayı ateş yakıyoruz. Havalar ‘dıdileyo' Şuhut'ta daha ne diyeyim” diyerek özetledi.

Kadir Han Çakır
 

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