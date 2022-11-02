Esnaftan mültecileri abartılı rakamla anlatan Ümit Özdağ'a "muhacir" cevabı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti binasında düzenlediği toplantının ardından esnaf ziyaretine çıktı. Birçok esnafla görüşen Ümit Özdağ, Arifiye Mahallesi Korkmaz Sokak'ta, iç giyim ve çeyiz ürünleri satışı yapan Mesut Boz'u da iş yeri kapısında görünce ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar ve sığınmacılar konusunda açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ'ın, “13 milyon kişinin yükünü taşırken Türkiye ekonomik krizi aşabilir mi? Sen esnaf olarak bu ekonomik krize ne kadar dayanabilirsin” sorusuna esnaf Mesut Boz, “Dayanabildiğim kadarıyla dayanacağım. Sonrası iyi olacak. Bundan 15 yıl aynı fiyatlara mal sattık. Bu son senede bir sıkıntı var. O da normal, dünya genelinde olan bir sıkıntı var. Bunları da değerlendirmek lazım" cevabını verdi.

"Peygamber Efendimiz de muhacirdi"

Özdağ'ın '13 milyonluk sığınmacı kalsın mı?" sorusuna ise cevap veren Boz, ”Peygamber Efendimiz de muhacirdi. Şu anda onlar da muhacir. Zaman ve şartlar oluşursa göndermeliyiz” dedi.

Özdağ'ın verdiği vatandaşlık sayısını düzeltti

Aldığı cevap sonrasında esnaf ile konuşmasını sürdüren Özdağ'ın “Vatandaşlık veriyorlar. Yarından sonra bu vatandaşlık sonucunda seçimlerde oy kullanacaklar. 1 milyon 400 bin kişiye temmuz ayında vatandaşlık vermişler” demesi üzerine rakamı düzelten esnaf Mesut Boz, vatandaşlık hakkında Özdağ'a ise, “Hocam, 380 bin civarında bir kişiye vatandaşlık verdiler bildiğim kadarıyla” dedi.

Ali Furkan Çetiner



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