Esnaftan sanayi sitesindeki yüksek kira ve aidat zammına tepki

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi esnafı, ‘yüksek aidat ve kira' gerekçesiyle toplandı. Yönetim binası önünde toplanan esnaf, yapılan zamları protesto etti. Esnaf, aidatların 350 TL'den 710 TL'ye, kiraların ise 5 bin TL'den 15 TL'ye kadar yükselmesine tepki gösterdi. Toplanan esnaftan bir grup yönetimle görüşerek, kendilerini zora sokmayacak şekilde zam yapılmasını talep etti. Ancak görüşmeden herhangi bir olumlu sonuç çıkmadı. Bunun üzerine sanayi esnafı, cuma günü bir daha toplanma kararı aldı.

Konu ile ilgili konuşan esnaflardan Yaşar Temel, “20 yıldır bu sanayide esnafım. Artık bıçak kemiğe dayandı. Sitemizde dükkan kiraları, aidatlar fahiş bir şekilde artmaya başladı. Normalde piyasaya göre değil, yöneticilerin baskısından kaynaklanan bir durum. Yani yöneticiler bizzat dükkan sahiplerini arayarak, kiraların, aidatların ve emlak fiyatlarının yükselmesini talep ediyor. Büyük bir rant var. Toplandık ama çözülmedi.” diye konuştu.

“Kiralar yüzde yüzün üzerine çıktı”

Aidat ve kiraların yüzde yüzün üzerine çıktığını anlatan esnaf Mustafa Kaştan, “İki üç tane dükkanı olanlar diğer dükkan sahiplerinden vekalet alıp, söz hakkına geçmişler. O yüzden hiçbir toplantıdan haberimiz yok, konularla ilgili bilgimiz yok ama aidatlar, kiralar yükseliyor. Aidat 350 liradan 710 TL gibi bir rakama yükseldi. Orada toplandık, sorunlarımızı söyledik. Kiralar yüzde 100 ya da yüzde 200 artışa geçti. Kiraların makul fiyata olması, aidatların makul fiyata olmasını istiyoruz ki, biz de müşteriye makul fiyat verelim” şeklinde anlattı.

Duruma tepki gösteren Mehmet Şimşek de, “Site yönetimindeki bazı kişiler ve iki tane emlakçı var. Onlar dükkan sahiplerini arayıp kiraların yüzde yüzün üzerine çıkartıyorlar. Bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Kiralar 2 bin-5 bin TL'den 15 bin TL'ye kadar isteyenler var. Burada yüzlerce esnaf bundan sıkıntı yaşıyor. Aidatlar 350'den 710 TL'ye çıktı. İki seneden beridir böyle, pandemide bile zam yaptılar” dedi.

Medeni Topaloğlu