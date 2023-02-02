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Eşofman çalarak kayıplara karıştı

Eşofman çalarak kayıplara karıştı
Eşofman çalarak kayıplara karıştı

Bursa'da şüpheli bir şahıs, giyim mağazasının önünde duran eşofmanı çalarak kayıplara karıştı.

Eşofman çalarak kayıplara karıştı - Tıkla İzle

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs giyim mağazasının önünde duran eşofmanları gözüne kestirdi. Bir süre en uygun zamanı bekleyen şüpheli, fırsatını bulduğu an "eşofmanlara bakıyormuş" gibi yaparak aldı ve arkasına bile bakmadan bölgeden uzaklaştı.
O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Süleyman Aydın - Abdullah Bozkurt

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