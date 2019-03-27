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Espiye'de çıkan yangın korkuttu

Espiye'de çıkan yangın korkuttu
Espiye'de çıkan yangın korkuttu

Giresun'un Espiye ilçesinde bir apartmanın 3. katında dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde R.G.‘ye ait dairede elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Evdekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da yoğun dumandan dolayı zarar gördü. Yangın esnasında evde bulunan 7 kişi işe hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Espiye Devlet hastanesinde tedavi altın alındılar. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  

Fikret Bıyık

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