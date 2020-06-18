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Espor turnuvası Kupa Vestel başlıyor

Espor turnuvası Kupa Vestel başlıyor
Espor turnuvası Kupa Vestel başlıyor

Vestel, Espor turnuvası düzenliyor. 29 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde FIFA oyunları ve 6-12 Temmuz tarihlerinde PUBG olmak üzere iki fazda gerçekleşecek turnuvada heyecan zirve yapacak. Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi FIFA’da 27 Haziran, PUBG’de ise 4 Temmuz olarak bildirildi.

Espor'a destek veren Vestel kendi Espor turnuvasını düzenliyor. 29 Haziran - 12 Temmuz tarihlerinde FIFA oyunları ve 6 - 12 Temmuz tarihlerinde PUBG ile düzenlenecek Kupa Vestel'de başarılı oyuncuları ödüller bekliyor.

Türkiye'nin profesyonel 6 takımının da finaline katılacağı PUBG turnuvasında elemeler 4 gün sürecek. Finalin gerçekleşeceği beşinci günün sonunda 1'inciye 6 bin TL, 2'nciye 2 bin 500 TL, 3'üncüye bin TL ve 4'üncüye 500 TL ödül verilecek.

FIFA coşkusu ise iki turnuvada yaşanacak. İlk oyunun FUT modunda olacağı ve profesyonel Esporcuları karşılaştıracağı FIFA heyecanında ikinci turnuvaya her seviyeden FIFA oyuncusu katılım sağlayacak. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirecek FIFA kapışmasına her iki turnuva için de 3 bin TL'lik ödül eklendi. 1'inci 2 bin, 2'nci ise bin TL'nin sahibi olacak.

Turnuvaya katılım için kupavestel.com adresinden 4 Temmuz tarihine dek başvuru yapılabilecek.

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