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Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme!

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme!
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde yeni gelişme!

Ankara'da Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G. ve Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde bulunması üzerine kesin ölüm nedenin belirlenmesi için soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle birlikte gündem olan Ümitcan Uygun'un beraber olduğu Esra Tanrıkulu (25) evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş, sonrasında geceyi birlikte geçirdiği belirlenen Uygun ‘kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hankulu'nun şüpheli ölümü sonrası yürütülen soruşturma kapsamında olay gecesi evde olduğu belirlenen diğer şüpheliler Dilan C. ve Furkan G.'nin de kanında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun dosyaya eklenmesinin ardından Hankulu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma dosyasının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Engin Yağcı
 

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