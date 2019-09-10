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Esrar satıcısına 8 yıl 4 ay hapis

Esrar satıcısına 8 yıl 4 ay hapis
Esrar satıcısına 8 yıl 4 ay hapis

Kayseri’de esrar ticareti yaptığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası verildi.

 27 Şubat 2019'da Erkilet Bulvarında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı arama çalışmalarında şüpheli V.Ç.'nin üzerinde 0.80 gram esrar maddesini satarken yakaladı. Şüpheli V.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık V.Ç. ile avukatı hazır bulundu.
Sanık V.Ç. “Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım. Parmak izimin olmadığı bir uyuşturucu madde yüzünden yargılanıyorum, beraatımı istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık V.Ç.'ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Şeref Kahraman
 

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