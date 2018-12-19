İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esrarengiz olayı kafadaki bu mermi çözecek

Esrarengiz olayı kafadaki bu mermi çözecek
Esrarengiz olayı kafadaki bu mermi çözecek

Adana'da ailesinin alkol aldığı için sarhoş olduğunu düşündüğü ve iki gün boyunca yarı baygın gezen kişinin başına isabet ettiği belirlenen yorgun merminin görüntüsü ortaya çıktı. Polis olayı çözmek için doktor tarafından merminin kafadan çıkartılıp kendilerine verilmesini bekliyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin odasında yarı baygın olarak bulunan Oğuzhan Ç. (22) yakınları tarafından aşırı derecede alkol aldığı düşünülerek tedavi için özel bir tıp merkezine götürüldü. 

Burada tetkikleri yapılan Ç. alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirtilerek evine gönderildi. Ancak Ç.'nin yarı baygın halinin iki gün boyunca geçmemesinden şüphelenen ailesi, bu defa oğullarını Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine götürdü. Burada doktorlar tarafından kontrolden geçirilen Ç.'nin kafasına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

İki gün yarı baygın gezdi, kafasından mermi çıktı

Kafasındaki merminin iki gün önce isabet ettiği değerlendirilen ve sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Oğuzhan Ç. hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Ç.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.
Bu arada Oğuzhan Ç.'nin çekilen kafa filminde mermi açıkça görüldü. Ayrıca merminin beyne ne kadar zarar verdiği de çekilen detaylı filmde gözler önüne serildi. Polis şimdi bu merminin doktorlar tarafından çıkartılıp kendilerine verilmesini bekliyor. Polis mermiyi inceleyerek bu esrarengiz olayı çözmeye çalışacak. Doktorlar ise yaralının hayati tehlikesi devam ettiği için şimdilik mermiye müdahale etmiyor.  

Fatih Keçe
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.