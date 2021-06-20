Eşref Hamamcıoğlu: 'Bizlere düşen seçilmiş yönetim kuruluna destek olmaktır'

Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas oldu. Elmas'ın ardından seçimi ikinci sırada tamamlayan Eşref Hamamcıoğlu, sonuçların kesinleşmesinin ardından kürsüye gelerek açıklamalarda bulundu. Elmas ve arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Hamamcıoğlu, “Burak Elmas ve çalışma arkadaşları, kendi çalışma arkadaşlarım ve bu seçim sürecinde bütün adayları destekleyen tüm Galatasaraylılara sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bu seçim ve sonuçları umarım Galatasaray'da yeni başlayacak bir kucaklaşmanın ve kardeşliğin sembolü olacaktır.

Güzel, centilmence ve Galatasaraylılara yakışır bir seçim süreci geçirdik. Bunda herkesin payı var. Bütün yarışan adaylar çok değerlidir. Zaman zaman seçim sürecinde belki de çok uygun olmayan eleştiriler yapmış olabilirler. Belki bundan sonraki seçimlerde özellikle genç kardeşlerimizin çok dikkatli olmalarında yarar var. Çünkü burası Tevfik Fikret salonu ve gerçekten demokrasinin beşiği.

Bu vesileyle bir kere daha bizlere oy vermek için buralara kadar gelmiş, bu saatlere kadar beklemiş değerli seçmen arkadaşlarımızı, genel kurul üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. Umarım çok başarılı bir yönetim dönemi geçirecektir Burak Elmas ve arkadaşları. Genel kurulumuzun iradesi esastır. Bizlere düşen hep birlikte Galatasaray'ın daha iyi bir seviyeye gelmesi için seçilmiş yönetim kurulu arkadaşlarımıza destek olmaktır. Bunun da böyle bilinmesinde yarar vardır” ifadelerini kullandı.

Uygar Aydın - Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort