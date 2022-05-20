Eşref Hamamcıoğlu: 'Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu biliyoruz'

Galatasaray Spor Kulübü'nün 4-11 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda aday olan Eşref Hamamcıoğlu listesini Nef Stadyumu'nda bulunan divan başkanlığına teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hamamcıoğlu, "Tüzüğümüzün emrettiği şeklinde uygun tarihte ve saatte listelerimizi teslim ettik. Bizim listelerimiz zaten hazırdı. Biz hep buradaydık. Burada olmaya devam ediyoruz. Arkamda gurur duyduğum takımdaşlarım burada. Hepsine teşekkür ediyorum. Galatasaray tarihinde hiç yaşanmayan bir süreç geçiriyoruz. Bu süreç, hukukun çeşitli dayanaklarına yaslanarak, ertelenmiş, iptal edilmiş seçim süreci. Görüyoruz ki Galatasarayımızın çok acil öncelikleri olmasına rağmen büyük bir gecikme yaşadık. Bu gecikmenin nedenlerine bugün hep beraber Galatasaray kamuoyu şahit olmaktadır. Galatasaray her zaman genel kurul üyelerinin iradesiyle yönetilmiştir. Böyle olmaya devam edecektir. Burada en büyük güvencemiz hür ve demokratik yaşama sadık olan Galatasaraylıların bu sese sahip çıkmalarıdır. İçinde bulunduğumuz dönemeçli yol, hiç kimseye yarar sağlamamaktır" diye konuştu.

"Galatasaray'ın temele ihtiyacı var"

"Galatasaray'ın çatıdan ziyade temele ihtiyacı olduğunu biliyoruz" diyen Hamamcıoğlu, "Bu temeli sarsmaya kalkanlara en güzel dersi, cevabı genel kurul üyeleri verecektir. Bizim yolumuz belli. Rotamız net. Takımımız çok uzun zamandır birlikte hareket ediyor. Bizim liste yetiştirmek gibi, herhangi biriyle ortalık yapmak gibi önceliğimiz, düşüncemiz olmadı. Her şeye rağmen Galatasaray'da bugün birleşme günüdür diye düşünüyorum. Birleştirici olmaya gayret ederken, ayrıştırıcı olmamak konusunda da tüm Galatasaraylıların dikkatini çekmek istiyorum. Galatasaray'ın en büyük ihtiyacı olan samimiyet, şeffaflık ve güvendir. Son zamanlarda yaşadıklarımızla bunların eksik olduğunu görüyorum. Bundan da hiç kimsenin faydalanmasına izin vermememiz lazım. Bu seçimin yapmış olduğu kaotik ortamda Galatasaray'da çeşitli nedenlerle pozisyon bulmak isteyenler lütfen Galatasaray'dan artık ellerini çeksinler. Bugün Galatasaray'a faydalı olmalı zamanı. Tüm listelerde yer alan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Eski başkanlarımızın Dursun Özbek ve koalisyon ortağı olan Metin Öztürk'e ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Rekabetin husumete dönmemesi en büyük dileğimizdir" şeklinde konuştu.

"Görüyorum ki bizim rakibimiz tek değilmiş zaten"

Dursun Özbek ve Metin Öztürk'ün birleşmesi ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Eşref Hamamcıoğlu, "Görüyorum ki bizim rakibimiz tek değilmiş zaten. Bu konuda yorum yapmak çok doğru olmayabilir. Onlar öyle bir birlikteliğin yararlı olacağını düşündüler. Çünkü görüyoruz ki bizim ekibimiz çok uzun zamandır hazırlanıyor. Bir tarafta seçimi kazanacağından emin olmayan bir aday. Diğer tarafta da ortaklık olmadan bu seçime yetişebileceğine emin olmayan bir aday. Dolayısıyla ikisinin ortalık yapmasından doğal bir şey yok. Her ikisi de bizim çok değerli dostlarımızdır. Bu Galatasaray'a hizmet etme yarışıdır. Takdir de genel kurulumuzun olacaktır" diye cevap verdi.

Futbol takımı için ise Hamamcıoğlu, "Galatasaray emin olun futbol takımına kimin transfer edileceğinden daha önemli konularla karşı karşıya. Arkadaşlarımın ve benim önceliğim temel ve radikal problemlere çözüm bulmak. Futbol ile ilgili konuyu da profesyonel ekibimiz mutlaka sizlerle paylaşacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'ın içinden çıkması gereken sorunlar çok da ciddi boyuttadır" ifadelerini kullandı.

Adnan Öztürk'ün Sportif AŞ'de yer alacağını belirten Hamamcıoğlu, "Gayrimenkul ve emlak geliştirme şirketlerinde Melih Tavukçuoğlu arkadaşımız, Ozan Sevindik var. Dijital AŞ'de Ecem Tezel Aldanmaz var. Daha önce de ekibimizde yer alıyordu. Mustafa Yazıcı var. Sportif AŞ'de mali işlerden sorumlu olarak Bora Yargıç arkadaşımız var" dedi.

Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez ve Murat Karaman yer aldı.

Oğuzhan Ort - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

