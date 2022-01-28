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Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi
Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi

Yozgat’ın beyaz örtü ile kaplanan tarihi ve doğal güzellikleri havadan drone ile görüntülendi.

Eşsiz kar manzaraları havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Son 10 yılın en yoğun kar yağışının gözlendiği ve kar kalınlığının 70 santimetreye kadar ulaştığı günlerde etkisini gösteren kar yağışı Yozgat'ı beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kentin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri havadan drone ile görüntülendi. Türkiye'nin ilk milli parkı olan ve yeşil ile beyazın buluştuğu Yozgat Çamlığı Milli Parkı başta olmak üzere tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ve Yozgat Lisesi'nde eşsiz görüntüler ortaya çıktı. Doğanın sunduğu bu muhteşem manzaralar görülmeye değdi.

Erdoğan Budak
 

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