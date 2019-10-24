Estetik Cimnastik'te tarihi başarı

Uluslar arası Estetik Grup Jimnastik Federasyonu tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de 17-18 Ekim'de düzenlenen International Tournament Tallinn Trophy 2019 AGG (Estetik Grup Jimnastik) turnuvasına katılan Şavkar Fadalya ve Kilia Estetik Grup Cimnastik takımları altın madalya kazandı. Şavkar Kilia takımında 7-8 yaş grubundaki cimnastikçiler yarışırken, AGG Şavkar Fadalya takımında ise 8-10 yaş grubundaki sporcular mücadele etti. Milli sporcular, finallerde Estetik Grup Cimnastik'te söz sahibi olan ülkeler Estonya, Finlandiya, Rusya ve İtalya'ya karşı madalya için mücadele etti.