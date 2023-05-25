Estonya Savunma Bakanlığı: 'B sınıfı ehliyeti olanların tank kullanmalarına izin verilsin'

Ukrayna'yı işgali nedeniyle 294 kilometrelik sınırı paylaştığı komşusu Rusya ile ilişkileri son dönemde gergin olan Estonya'da Savunma Bakanlığı B sınıfı ehliyeti olan tüm vatandaşların tank ve zırhlı araç kullanmalarına izin verilmesini istedi. Savunma Bakanlığı konuya ilişkin olarak hazırladığı yasa tasarısında, B sınıfı ehliyet sahiplerinin tank ve zırhlı araç kullanabilmelerine izin verilmesini hız sınırıyla savunarak, söz konusu araçların hızlarının maksimum saatte 50 kilometre olmasının kaza riskini azalttığını ileri sürdü.

Estonya'da halihazırda tank ve zırhlı araç kullanabilmek için C, D ya da T sınıfı ehliyete sahip olmak gerekiyor. Savunma Bakanlığı'nın tasarısının yasalaşması durumunda ise tank sürecek B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar kısa süreli bir eğitimden geçecek.

Ebru Orhan

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