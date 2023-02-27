Eşya almaya çıkıp enkazda kaldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve ağır hasarlı olduğu ileri sürülen Şeyh Bayram Mahallesi'ndeki evlerinden iddiaya göre eşya taşırken, Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde çöken binanın altında kalan baba Aziz Deliktaş ile kızı Şeyma Deliktaş, ekipler tarafından sağ çıkarıldı.
Hastaneye kaldırılan baba kızın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Hasan Eryılmaz
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