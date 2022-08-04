Et ve Süt Kurumundan kuzu etine yüzde 25 indirim

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların uygun fiyata kuzu eti tüketmesi için koyun, kuzu ve toklu etinde indirim yapıldığı belirtildi. Maliyetler dikkate alınarak belirlenen fiyattan üreticilerden alınacak küçükbaş hayvanların uygun fiyatlarla mağazalarda satılacağı ifade edilirken, koyun, kuzu, toklu etindeki yüzde 25'e varan indirimli satışların 5 Ağustos Cuma günü başlayacağı kaydedildi. ESK'nin indirimli kuzu koyun eti kampanyasına göre gövde kuzunun kilosu 129,75 liradan yüzde 25 indirimle 98 liraya, kuzu pirzola 181,50 liradan 137 liraya, kuzu gerdan ise 114,50 liradan 86 liraya düşecek.

Huzeyfe Tarık Yaman

