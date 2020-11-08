Eta, Orta Amerika'nın ardından Küba'yı vurdu

Eta Kasırgası, ilerlemeye devam ediyor. Eta, Salı günü Nikaragua'da saatte 140 kilometre rüzgar hızı ve şiddetli yağmurla birlikte kategori 4 kasırga seviyesinde karaya çıkmıştı. Nikaragua'nın ardından Honduras, El Salvador, Guatemala, Panama, Kosta Rika ve Meksika'yı etkilemiş, ardından Eta güç kaybederek tropikal fırtınaya dönüşmüştü.

Eta, sabah saatlerinde Karayip ülkelerinden Küba'nın güney kıyısında bulunan Sancti Spiritus ve Ciego de Avila şehirleri arasındaki bölgeyi saatte yaklaşık 100 kilometre rüzgar hızı ile vurdu. Fırtına, ilerleyen saatlerde ülkenin merkezini etkisi altına alırken, 60 binden fazla kişi tahliye edildi.

Fırtına nedeni ile Ciego de Avila'da ağır hasar meydan geldiği bildirilirken, Jardines del Rey bölgesinde bulunan Cayo Guillermo turizm merkezindeki yüzlerce turist sel tehlikesi nedeniyle tahliye edildi. Sancti Spiritus'un El Jibaro bölgesinde yağış miktarı 219 milimetreye ulaştı. Sancti Spiritus'ta 11 bin 400'den fazla, Villa Clara'da da 42 binden fazla ve Camagüey'de 7 binden fazla kişi önleyici tedbir olarak tahliye edildi.

Küba Devlet Başkanı Miguel Daz-Canel dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Eta karşısında kaybedilecek zaman yok ve önceliğimiz insanları korumak” ifadelerini kullanmıştı.

Meteoroloji Enstitüsü (Insmet) tarafından yapılan açıklamada, Eta'nın saatte 19 kilometre hızla kuzeydoğuya doğru hareket etti belirtildi. Insment, Eta'nın yarın Ciego de Avila'dan ayrılarak, Küba'nın kuzeyindeki denizler üzerinden Florida Boğazı'na doğru hareket edeceğini açıkladı. Insment, özellikle Havana kıyı şeridinin alçak kesimlerinde şiddetli yağışlar, şiddetli dalgalar ve seller meydana gelebileceği konusunda uyardı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) tarafından yapılan açıklamada ise, Eta'nın Küba'da ciddi ve hayati tehlike oluşturacak taşkınlara ve sellere neden olabileceği aktarılırken, Küba kıyılarında normal gelgit seviyelerinin iki ila dört fit kadar yükselebileceği belirtildi.

Orta Amerika'da 170'den fazla can kaybı

Eta Kasırgası'nın vurduğu Orta Amerika'da en az 170 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Guatemala Ordu Sözcüsü Ruben Tellez yaptığı açıklamada, ülkenin orta bölgelerinden Alta Verapaz'da bulunan Queja köyündeki 150 evin toprak kayması nedeni ile yıkıldığını aktarmıştı. Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ise yaptığı açıklamada, Queja köyündeki can kaybı sayısının 150'den fazla olduğunu tahmin ettiklerini ifade etmişti.

Panama Güvenlik Bakanı Juan Pino, Eta nedeni ile 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 68 kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Meksika'nin güneydeki Chiapas eyaletindeki yetkililer ise en az 20 kişinin Eta Fırtınası'nda hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

Serkan Bayar

