Etebo, Galatasaray'da

Galatasaray'ın konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Oghenekaro Peter Etebo ve Stoke City Football Club Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 675.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Şirketimizin 7.500.000 € transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.