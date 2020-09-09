Etebo'nun kariyeri

Galatasaray, İngiliz ekibi Stoke City'de forma giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo'nun kiralık transferi için sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Etebo, 9 Kasım 1995'te Nijerya'nın Lagos kentinde doğdu.

2015-2016 sezonunda Portekiz'in Feirense takımına transfer olarak Nijerya'dan Avrupa'ya gelen başarılı orta saha oyuncusu burada geçirdiği yarım sezonun ardından La Liga ekibi Las Palmas'e gitti. 2018-2019 sezonu başında İngiltere'nin takımlarından Stoke City'ye 7.2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Nijeryalı futbolcu, İngiltere Championship Ligi'nde 45 maçta görev aldı. Geçen sezon ocak ayında İspanya'nın Getafe takımına kiralanan 24 yaşındaki futbolcu 11 resmi maçta görev aldı. Etebo geçtiğimiz sezon Getafe'de oynarken rakip fileleri de 1 kez havalandırdı.

Oghenekaro Etebo, 31 kez Nijerya Milli Takım forması giyerken iki de gol kaydetti.

Oğuzhan Ort