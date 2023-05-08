Eti Alüminyum yeni haddehanede ilk ürünleri 2025'te alacak

Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Alüminyum, bir yandan yeni tesis yatırımı yaparken diğer yandan da teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. Konya Seydişehir'de yeni bir haddehane yatırımına başlayan şirket, sıcak ve soğuk hadde üreteceği yeni tesisi, 3 milyar liralık yatırımla hayata geçirecek.

Hammadde ithalatında dışa bağımlılığı azaltacak ürünler üretmeye odaklandıklarını anlatan Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, “Şirketimizin yarım asırlık tecrübesine eklediğimiz teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla üretimimizi sürdürüyoruz. 82 bin tonluk alüminyum üretimiyle iç pazarın yüzde 10'unu karşılarken katma değeri yüksek, yerli üretimle de her yıl 250 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz. Yeni haddehane yatırımımızla bu rakamı 600 milyon dolara çıkartırken 285 kişiye de ek istihdam sağlayacağız" diye konuştu. Türkiye'de son yıllarda alüminyum hadde ürünleri ithalatının 170 bin tona ulaştığını kaydeden Arkan, şunları söyledi: “Bunun için yurt dışına ödenen döviz miktarı 600 milyon doları geçiyor. Biz bunun önüne geçmek; savunma sanayii gibi stratejik sektörlerde arz güvenliğini sağlarken, uçak gövdelerinde, zırh malzemelerinin hammaddesi olarak ve gemi endüstrisinde kullanılan alüminyum ürünleri üretebilmek amacıyla Seydişehir'de yeni bir haddehane yatırımına başladık. Bu haddehanede, şu anda özellikle savunma sanayiinin çok ihtiyacı olan 2,5 metrelik genişliğe sahip sıcak ve soğuk hadde ürünleri üretmeyi planlıyoruz. 100 bin tonluk üretimle başlayacağız; ancak üretim kapasitemiz 200-250 bin tona çıkabilecek nitelikte olacak. Öte yandan Seydişehir tesisimizde bulunan alüminyum üretim tesisine eklenen ‘Öğütülmüş Alümina Ünitesi'yle, ülkemizde tamamı ithal edilen özel alüminayı ilk kez biz üreteceğiz. Türkiye'de, kendi çalışma arkadaşlarımız tarafından geliştirilen ve bu yılın üçüncü çeyreğinde üretime başlayacağımız özel alüminada yıllık 40 bin tonluk üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz.”

Her yıl 250 ton lityumu geri kazanacak

Ar-Ge çalışmalarında önemli yollar kat ettiklerini anlatan Arkan, boksitin artık ürününden lityumu geri kazanmak için çalıştıklarını söyledi. Arkan, şöyle devam etti: “Lityum, bildiğiniz gibi elektrikli araçların bataryalarında kullanılan en önemli metallerden biri. Boksitten lityumu geri kazanma girişimini dünyada ilk kez biz yapıyoruz; bu nedenle 1 yıl önce patent başvurusunda bulunduk. İlk üretim aşamasını gerçekleştirdik ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ne (MAM) gönderdik. Olumlu sonuç aldık ve pilot üretimlere başladık. Önümüzdeki yıl tam kapasite çalışmaya başlayacağız ve her yıl 250 tonluk lityumu artık üründen geri kazanacağız. Lityum dışında nadir toprak elementlerini kazanmak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

"Hedef yeşil alüminyum"

Eti Alüminyum'un tüm çalışmalarının sonucu olarak ‘yeşil alüminyum' üretimi hedefine ilerlediklerini ifade eden Arkan, “Oymapınar Hidroelektrik Santralimizin yanı sıra tesis arazisine 163 MW kurulu gücü olan dört güneş enerji santrali inşa ettik. Böylece geçen yıldan beri üretimde kullandığımız elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyoruz” diye konuştu. Sera gazı salımını azaltmak için fabrika sahasında yaptığı ağaçlandırma çalışmalarıyla toplam 170 bini aşkın ağaç diktiklerini belirten Arkan, bu yatırımlar sayesinde AB'nin belirlediği orandan yüzde 50 daha düşük gaz salımı seviyesine ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

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