Etiler'de gece kulübünde silahlı kavga: 1 yaralı

Olay, saat 4.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne eğlenmek için giden Abdülhamit Burç (29) bir grupla sözlü tartışmaya girdi yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken araya giren mekan sahipleri tartışma yapan grubu dışarı çıkardı.

Dışarı çıkarılan grup mekan çıkışında Abdulhamit Burç'un mekandan çıkışını beklemeye başladı. Burç'un mekandan çıktığını gören grup tabancayla ateş etti. Çok sayıda kurşunun hedefi olan Abdülhamit Burç bacağından vuruldu.

Saldırganlar silahla ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Abdülhamit Burç, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri delil araştırması yaparken olay yerinde çok sayıda boş kovanlar tespit edildi. Yaralının durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Abdullah Altunbaş - Ömer Faruk Yıldız

