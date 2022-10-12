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Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini darp etti

Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini darp etti
Etiler'de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini darp etti

Beşiktaş Etiler’de bir sitenin önünde gürültü yapan grup, kendilerini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı. Görevlinin darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

Etiler’de gürültü yapan grup, güvenlik görevlisini darp etti - Tıkla İzle

Olay, 10 Ekim Pazartesi günü Etiler Nisbetiye Caddesi'ndeki bir sitenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, sitenin önünde toplanan bir grup gürültü yapmaya başladı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlisi, grubu gürültü yapmamaları için uyardı. Bunun üzerine sinirlenen gruptakiler, güvenlik görevlisine karşılık verince tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıslar güvenlik görevlisine saldırdı. Güvenlik görevlisi darp edilirken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan güvenlik görevlisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğan Can Cesur

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