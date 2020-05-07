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Etiler'deki bir AVM'de bulunan giyim mağazasında yangın çıktı

Etiler'deki bir AVM'de bulunan giyim mağazasında yangın çıktı
Etiler'deki bir AVM'de bulunan giyim mağazasında yangın çıktı

Beşiktaş Etiler’de bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın saat 01.30'da Beşiktaş Etiler'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş merkezi içinde bulunan bir giyim mağazasında bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının çıktığını gören güvenlik çalışanları durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Alınan ihbar sonucu olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangının çıktığı mağazada ise maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışma başlattı.
Davut Has

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