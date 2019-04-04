Etiyopya: Uçağın düşüşünde pilotaj hatası yok

Etiyopya Ulaştırma Bakanı Moges, Boeing Max 8'in düşmesinde pilot hatasının bulunmadığını, Etiyopyalı pilotların Boeing MAX 8 uçağı düşmeden önce burnunu dalış pozisyonuna geçirmesi sırasında gerekli bütün işlemleri yerine getirdiğine vurgu yaparak uçağın düşüşünde pilotaj hatasının olmadığını söyledi.
Dagmawit Moges, "Mürettebat imalatçı tarafından sağlanan bütün prosedürü tekrar tekrar uygulamasına rağmen uçağın kontrolünü sağlayamadı" dedi. Moges, uçağın kontrol sistemini yeniden gözden geçirmesi, uçağın bu modelinin yeniden havalanması için havacılık yetkililerinin problemin çözüldüğünü teyit etmesi gerektiğini belirtti.